



В Узбекистан прибыл глава Государства Катар



ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с двухдневным государственным визитом прибыл Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Глава Катара посещает страну по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с целью обсуждения в Самарканде актуальных аспектов развития межгосударственного сотрудничества и вопросов международной политики и региональной повестки, представлюящих взаимный интерес. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов и соглашений. После визита в Узбекистан глава Катара посетит Кыргызстан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи