В Узбекистан прибыл глава Государства Катар

В Узбекистан прибыл глава Государства Катар05.06.2023 19:02
ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с двухдневным государственным визитом прибыл Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
Глава Катара посещает страну по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с целью обсуждения в Самарканде актуальных аспектов развития межгосударственного сотрудничества и вопросов международной политики и региональной повестки, представлюящих взаимный интерес.
По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов и соглашений.
После визита в Узбекистан глава Катара посетит Кыргызстан.
УЗИНФОРМ