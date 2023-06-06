



Погода в Узбекистане на 7 июня



ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 июня, погода по прогнозам синоптиков:

6-8 июня текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. Максимальная температура воздуха будет повышаться: 6 июня по Каракалпакстану, Хорезмской области до 40-41°; 6-8 июня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 40-42°; 6-8 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 38-40°; 7-8 июня по областям Ферганской долины до 36-39°. 7-8 июня местами по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 37-39°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 34-39°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/c. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

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