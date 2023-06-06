



МИД Узбекистана посетил посол Японии



ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Хатори Такаши. Его принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления взаимодействия двух стран по оказанию экономического и гуманитарного содействия Афганистану. В частности, были рассмотрены возможности совместного использования потенциала образовательного центра для афганских граждан в Термезе, а также транспортно-логистического хаба «Термез Карго Центр» для реализации совместных образовательно-гуманитарных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи