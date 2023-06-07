Погода в Узбекистане на 8 июня

Погода в Узбекистане на 8 июня07.06.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 июня, погода по прогнозам синоптиков:
7-8 июня текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. Максимальная температура воздуха будет повышаться:
7 июня по Каракалпакстану, Хорезмской области до 40-41°;
7-8 июня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 40-42°;
7-8 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 38-40°;
7-8 июня по областям Ферганской долины до 36-39°.
7-8 июня местами по северу, югу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 38-40°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25° по пустынной зоне до 30°, днем 37-42°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 34-39°.
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в горных районах Республики:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/c. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
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