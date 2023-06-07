Узбекистан посетила делегация Франции

ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня в МИД Узбекистана была проведена встреча специального представителя Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллы Иргашева с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией во главе с начальником Департамента Европы, Северной Америки и многосторонних действий Министерства Вооруженных сил Французской Республики Гийомом Олланье.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы углубления взаимодействия Узбекистана и Франции в сфере оказания экономического и гуманитарного содействия решению афганского вопроса.

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