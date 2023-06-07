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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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Подведены итоги визита главы Катара в Узбекистан
07.06.2023 08:52

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня в Узбекистан по приглашению главы государства Шавката Мирзиёева с двухдневным государственным визитом прибыл Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

По прибытии в Самарканд эмир в сопровождении главы Узбекистана ознакомился с достопримечательностями древнего города, посетив обсерваторию и музеи Мирзо Улугбека, «Афросиаб», площадь Регистан, а также комплекс «Вечный город» в Международном туристическом центре города Самарканда.

Во второй день визита были проведены переговоры глав двух государств, которые прошли в узком и расширенном форматах, с участием правительственных делегаций обеих стран. В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы развития узбекско-катарского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, транспорта и логистики, туризма и других.

По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания 15 двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление торгово-экономического, инвестиционного, культурного-гуманитарного и других сфер сотрудничества.

В частности, были приняты:

– Соглашение между правительствами о взаимном поощрении и защите инвестиций;

– Соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество;

– Соглашение между правительствами о взаимной помощи в таможенных делах;

– Соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере трудовых отношений;

– Соглашение между правительствами об освобожденииот визовых требований владельцев дипломатических паспортов;

– Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;

– Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере культуры;

– Меморандум о торговом сотрудничестве;

– Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности;

– Меморандум о сотрудничестве в области защиты и карантина растений;

– Меморандум о сотрудничестве в области спорта и поддержки молодёжи;

– Меморандум о сотрудничестве между городом Ташкентом и городом Дохой.

Также подписаны программы сотрудничества по линии министерств иностранных дел и юстиции на 2023-2025 годы, Договоренность о создании совместной платформы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

В завершение узбекско-катарского саммита состоялась церемония совместной посадки дерева в парке самаркандского Конгресс-центра.

После визита в Узбекистан глава Катара посетит Кыргызстан.

УЗИНФОРМ

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