Глава Узбекистана отбыл в Рим

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. 7 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным официальным визитом в Итальянскую Республику.

Целью поездки является участие в предстоящих в Риме переговорах на высшем уровне с Президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони и другими официальными лицами. Кроме того, глава Узбекистана посетит Милан, где пройдут переговоры с представителями итальянских деловых кругов.

В преддверии визита главы государства в Италию направилась делегация правительственных и деловых кругов Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым, которая приняла участие в прошедшем 6 июня в Риме узбекско-итальянском бизнес-форуме, в ходе которого были рассмотрены практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, энергетики, металлургии, химии, автомобилестроения, производства строительных материалов, электротехнической промышленности, производства ювелирных изделий, кожевенно-обувной и текстильной индустрии, сельского хозяйства, экологии, транспорта и логистика, банков и финансов и других.

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