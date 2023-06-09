



Погода в Узбекистане на 10 июня



ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 июня, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, по пустынной зоне до 27°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, к вечеру возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

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