В Риме проведены узбекско-итальянские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. 8 июня пребывающий с официальным визитом в Италии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой.

В ходе встречи в верхах в Квиринальском дворце главы двух государств обсудили перспективы дальнейшего развития диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, бизнеса, экологии, археологии, туризма и других.

В тот же день глава Узбекистана встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. По завершении встречи стороны приняли Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами. Также была проведена церемония обмена 11 межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами, направленными на углубление многопланового взаимодействия. В их числе - соглашения о сотрудничестве по правовым вопросам, в сфере промышленной собственности и сельского хозяйства.

Также были приняты меморандумы о сотрудничестве между Агентством культурного наследия Республики Узбекистан и Итальянским торговым агентством о реставрации, Фондом развития культуры и искусства Узбекистана и Министерством культуры Итальянской Республики о сотрудничестве в области культуры, программы партнерства между министерствами иностранных дел на 2023-2024 годы и культурного обмена на период до 2026 года.

В рамках первого дня визита Президент Узбекистана также провел встречу с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем, после чего отбыл в Милан, где проведет переговоры с представителями деловых кругов Италии.

УЗИНФОРМ