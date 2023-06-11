



МИД Узбекистана посетили послы Ирана и ОАЭ



ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня ведомство иностранных дел Узбекистана посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы Объединенных Арабских Эмиратов Саид аль-Камзи и Исламской Республики Иран Хамид Найрабоди. В ходе переговоров с заместителем главы МИД Бахромжоном Аълоевым были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсуждены графики и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов.

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