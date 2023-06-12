



Погода в Узбекистане на 13 июня



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 июня, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, во второй половине дня возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 37-39°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, по Устюрту возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 23-28°, днем 34-39°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи