



Выражены соболезнования народу Казахстана



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы глава Узбекистана выразил соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате масштабных лесных пожаров в Абайской области. Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи