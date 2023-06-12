Выражены соболезнования народу Казахстана

Выражены соболезнования народу Казахстана12.06.2023 17:39
ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе беседы глава Узбекистана выразил соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей в результате масштабных лесных пожаров в Абайской области.
Кроме того, были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других.
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