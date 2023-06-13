Ташкент посетила представитель ПРООН

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня прибывшая с визитом в Ташкент директор Регионального бюро Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по Европе и СНГ Ивана Живкович посетила МИД Узбекистана, где провела встречу с заместителем главы ведомства Гайратом Фозиловым.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ПРООН, прежде всего, в сфере борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и биоразнообразия, а также реализации Повестки дня в области устойчивого развития в период до 2030 года, а также Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

УЗИНФОРМ