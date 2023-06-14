



СНГ в контексте гипотетических перспектив развития



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Современный мир характеризуется тем, что человечество переживает эпоху революционных перемен. Как никогда отчетливо определились две тенденции мирового развития. Это – борьба за сохранение сложившегося однополярного мира и тенденция, направленная на установление более справедливого, многополярного мира.



Однополярный мир сложился в ходе генезиса и эволюции «западной цивилизации», органической частью которой явилась колонизация других стран, когда более сильные государства становились метрополиями, а большинство других – колониально зависимыми. Решающие социально-экономические успехи «западной цивилизации» обеспечивались путем жесточайшей, а порой и дикой эксплуатации подневольных народов.



Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне и завершение Второй мировой войны в целом привели к началу распада колониальной системы в том виде, в котором она существовала. Однако западными странами незамедлительно были предприняты меры по переходу колониализма в новый формат – «неоколониализма». Если при классическом колониализме основным инструментом порабощения народов являлось силовое принуждение, а иногда откровенный грабеж, то при неоколониализме – финансовое закабаление. Была создана система международных финансовых отношений во главе с «американским долларом», эмиссию которого осуществляли и осуществляют до настоящего времени двенадцать негосударственных банков, расположенных на территории Соединенных Штатов Америки и входящих в Федеральную Резервную Систему США. Основополагающим принципом неоколониального миропорядка стало развитие в формуле: «одна мировая валюта, один центр ее выпуска, единый стандарт демократии». Такое положение отражает сущность однополярного мира, за сохранение которого ведут ожесточенную борьбу страны Западной цивилизации и в настоящее время. Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент В.В. Путин специально отметил, что «Власть над миром – как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств…» (http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/69695).



Одновременно с однополярным миром в последние десятилетия интенсивно начала проявляться и другая тенденция – формирование более справедливого, многополярного мира.



Концептуальной основой многополярности является признание справедливым того факта, что каждое государство, каждый народ имеет право на собственную, исторически сложившуюся систему социально-экономической, политической и гуманитарной идентификации. Соответственно, международные связи также с неизбежностью должны формироваться на принципах равноправия.



Факты свидетельствуют, что подавляющее количество современных стран постепенно осознают целесообразность именно второй тенденции и предпринимают попытки включиться в фарватер ее развития. Все это открывает огромные возможности построения более справедливых взаимоотношений, как внутри стран, так и в международных отношениях в целом. Достаточно отметить, что на саммите БРИКС в мае 2023 года было озвучено, что десятки стран, которые составляют большую часть населения планеты, готовы поддержать идеи многополярности. (https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html).



В современных условиях актуализировались вопросы, связанные с перспективой развития реально существующих международных организаций. В данной связи особый интерес представляет собой Содружество Независимых Государств (СНГ), которое объединяет большинство стран бывшего Советского Союза.



Содружество создавалось «де-факто» как организация, которая должна была обеспечить «цивилизованный развод» бывших союзных республик, но в настоящее время мы можем наблюдать, что это Содружество может стать уже механизмом «цивилизованного сотрудничества» сформировавшихся постсоветских независимых государств.



Основными направлениями сотрудничества стран СНГ, которые в наибольшей степени определяют перспективы развития Организации, являются следующие.



Прежде всего, экономические взаимоотношения. Страны СНГ накопили огромный опыт совместной работы еще в советский период своей истории. В постсоветское время определились современные формы и методы экономических взаимоотношений на новых, рыночных принципах и в специфике новых исторических реалий.



Основным документом, определяющим экономические взаимоотношения, наряду с Уставом СНГ, является «Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года». Целью Стратегии является «создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития, повышения уровня жизни, благосостояния граждан государств – участников СНГ» (https://cis.minsk.by/reestrv2/doc/6283#text) В условиях, когда глобальная экономика характеризуется высокой турбулентностью и неопределенностью, развитие экономик стран СНГ показывает постепенную положительную динамику антикризисного развития.



Объективных предпосылок, чтобы страны Содружества могли эффективно осуществлять свои социально-экономические взаимоотношения и в перспективе, более чем предостаточно. Так, государства – участники СНГ обладают огромными совокупными ресурсными возможностями. В частности, на страны СНГ приходится почти 30% мировых запасов природного газа и угля, пятая часть нефти, 36% урана, 20% золота, 13% пахотных земель. (https://cis.minsk.by/reestrv2/doc/6283#text). Сохранились формы и методы исторически сложившихся логистических и других форм связей. Более того, этот регион – с особо высоким уровнем интеллектуального потенциала населения. Содружество не только экономически самодостаточно, но и имеет, повторим, опыт эффективного сотрудничества на кооперативных и других принципах. Все это делает СНГ особо перспективной Организацией в контексте развития современных международных трансформаций.



Есть все основания считать, что дальнейшая экономическая детерминация стран СНГ будет успешной. При этом вполне возможным является создание между странами Содружества Независимых Государств свободного экономического пространства, или общего рынка, которое бы в наиболее эффективных формах обеспечивало свободное и эффективное их развитие в формуле: «свобода каждого есть условие свободного развития всех».



Второе. Гуманитарное сотрудничество. Здесь прежде всего речь идет о совместном участии государств СНГ в развитии отношений между людьми и народами, а также о культуре, науке, образовании, информации, туризме и т.п.



Еще в августе 2005 года на Заседании Совета Глав государств СНГ было подписано «Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств» (https://cis.minsk.by/reestrv2/doc/1812#text). Объективными предпосылками для расширения гуманитарного сотрудничества являются исторически сложившиеся между народами бывшего Советского Союза взаимоотношения.



В настоящее время в научном сообществе, исследующем процессы постсоветского развития, все больше обращается внимание на результаты всесоюзного референдума, проведенного 17 марта 1991 года. На вопрос референдума: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в котором в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности?», 77,85% всего населения страны ответили положительно. За сохранение Советского Союза, в том в числе высказались 71,3% жителей России, 70,2% - Украины, 82,7% - Белоруссии, 93,7 - Узбекистана, 93,3% - Казахстана, 96,4% - Киргизии, 96,2% - Таджикистана, 97,9% - Туркменистана, 98,3% - Молдавии и т.п. Явка избирателей была рекордно высокой и составляла более 80%. (Источник: Сообщение Центральной комиссии референдума Союза ССР об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г.).



Если интерпретировать данные результаты волеизъявления граждан в гуманитарном контексте, то можно сделать вывод, что народы бывшего Советского Союза явно не испытывали вражды друг к другу, а наоборот, находились в достаточной комфортной и взаимоприемлемой среде проживания. Такого рода взаимоотношения складываются столетиями и, вполне вероятно, что они не потеряли своего значения и в рамках современного развития СНГ. Здесь, вероятно, будет уместным привести древнюю пословицу, что «старый друг лучше новых двух».



Общеприемлемым является и то, что неоднократно декларировалось лидерами государств СНГ – стремление к развитию и расширению традиционных ценностей. В данной связи важно обратить внимание на позицию России, высказанную Президентом РФ В.В. Путиным, что «Традиционные ценности – это не какой-то фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем. Конечно же, нет. Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиции конкретного общества, его культуры и исторического опыта. Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязывать – их необходимо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ». (Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», 27 октября 2022 г.- http://www.kremlin.ru/events/president/news/69695). Вполне очевидно, что те, кто выступает в настоящее время с позиций защиты традиционных духовно-нравственных ценностей своих народов, фактически спасают человечество от духовной деградации и даже трагедии, упорно навязываемых всему миру западными странами. Различные извращения в форме однополых браков и тому подобное, это не только грех, но и разрушение духовно-нравственного кода людей, независимо от национальностей и вероисповедания. Позиция в данном вопросе государств-СНГ может явиться критерием и важнейшим принципом для расширения цивилизованного гуманитарного сотрудничества не только в рамках Содружества, но и в процессах становления нового миропорядка в целом.



Специально следует отметить, что после 2005 года, когда на Совете глав государств СНГ было принято Соглашение о гуманитарном сотрудничестве, главами правительств был подписан Договор о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ и Соглашение о создании Совета по гуманитарному сотрудничеству. (https://mfgs-sng.org/mfgs/dogovor/). Тем самым был создан механизм в реализации гуманитарной политики Содружества Независимых Государств, который работает до настоящего времени.



Анализ основных мероприятий, проводимых в сфере культуры, масс-медиа, молодежных и образовательных проектов, издательства, работы с детьми и ветеранами и многим другим направлениям показывает, что гуманитарное сотрудничество совершенствуется и, скорее всего, получит дальнейшее свое развитие. Принципиальных проблем в его расширении не существует априори.



При всем этом особо важным в современных условиях является сотрудничество и непосредственно в сфере науки, культуры и образования. Такое сотрудничество также складывалось столетиями, и вполне очевидно, что будет востребовано и в перспективе.



Таким образом, есть все основания считать, что создание единого гуманитарного пространства на просторах СНГ – процесс взаимоцелесообразный.



Третье. Сотрудничество, направленное на предотвращение современных международных вызовов и угроз.



Нынешний этап развития человечества, повторим, характеризуется ужесточением борьбы между сторонниками однополярного и многополярного мироустройства. В рамках этого противостояния особо агрессивно ведут себя страны так называемого «коллективного Запада». С другой стороны, государства, которые избрали курс на укрепление национального суверенитета, проведение независимой внутренней и внешней политики, вынуждены в таких условиях находить противодействия всевозрастающим международным вызовам и угрозам.



Между странами Содружества Независимых Государств реально предпринимаются соответствующие защитные меры. Вполне обоснованным является протокольное решение Совета глав государств СНГ о расширении сотрудничества с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя. Такой подход направлен на консолидацию усилий этих двух Организаций по укреплению мира, международной и региональной безопасности, защите территориальной целостности и суверенитета государств – членов СНГ и ОДКБ (Об итогах заседания Совета глав государств СНГ (г. Астана, 14 октября 2022 г.- https://e-cis.info/page/3463/104111/).



Вопросы коллективной безопасности требуют специального внимания и потому, что они детерминированы не только геополитическими обстоятельствами, но и рядом других объективных причин.



В последние годы особо обострились проблемы экологического характера. Изменение климата приводит к стихийным бедствиям, которые все более являются катастрофическими. Только в Азии в 2022 году от них пострадало 37 миллионов человек.



Не менее важными для всего мира, в том числе для стран СНГ, являются проблемы, связанные с биологической безопасностью. К ним, как правило, относят: защиту биологической целостности среды проживания людей, включая защиту окружающей среды, предотвращение различного рода эпидемий и пандемий и т.п. Последняя пандемия коронавируса особо отчётливо актуализировала проблемы все еще зависимости людей от различного рода вирусных заболеваний. Более того, многие недружественные страны, особенно США, по всему миру разместили биолаборатории, связанные с разработкой компонентов биологического оружия, что также представляется потенциальной угрозой.



Все более актуализируется продовольственная проблема. Не секрет, что современному миру грозит разрастание продовольственного кризиса. Лидеры стран СНГ неоднократно предлагали меры по решению такой проблемы. В частности, о необходимости создания «зеленых коридоров» для продовольствия, поскольку глобальные цепочки поставок таких товаров разорваны и т.п.



В последние годы в качестве глобальных проблем рассматриваются проблемы, связанные с развитием информационных технологий и кибербезопасностью. Наряду с этим нерешенными являются и такие проблемы как международная преступность, террористические угрозы, распространение наркотрафика. Особо обострились энергетические проблемы и другие. В одиночку ни одна из современных стран такие проблемы решить не в состоянии или решать их приходится огромными усилиями.



Прошедшее 14 октября 2022 года заседание глав государств СНГ свидетельствует о том, что проблемы, связанные с защитой стран СНГ от современных вызовов и угроз, являются актуальными и системными. В данной связи принят ряд необычайно важных решений, в том числе «Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 года», «Заявление глав-государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в климатической зоне», «Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции» (Об итогах заседания Совета глав государств СНГ (г. Астана, 14 октября 2022 г. https://e-cis.info/page/3463/104111/) и ряд других.



Более чем очевидным является факт того, что назрела объективная необходимость для решения указанных проблем путем создания системы коллективной безопасности стран или расширения сотрудничества в данной сфере взаимоотношений.



Таким образом, рассмотрев развитие Содружества Независимых Государств в условиях современных международных трансформаций, следует сделать общий вывод. Содружество имеет большие потенциальные возможности в своем дальнейшем развитии и совершенствовании. Особо взаимоцелесообразным является создание между странами СНГ в обозримой перспективе единого экономического и гуманитарного пространства, а также системы коллективной безопасности от всевозрастающих вызовов и угроз. Все это вместе взятое с неизбежностью должно вывести взаимоотношения между странами СНГ на новый качественный уровень в формуле: «Процветание – в единстве».



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