



Внешнеторговое ведомство Узбекистана посетил посол Словакии



ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии Виктор Борецкий. В ходе переговоров с руководителем ведомства Лазизом Кудратовым были обсуждены вопросы углубления сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, металлообработки, производства электротехники, химической продукции, медицинского оборудования и других. Также был рассмотрен график предстоящих совместных мероприятий, в частности организации визитов правительственных делегаций, бизнес-форумов и выставок национальной продукции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи