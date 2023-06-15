



Делегация МИД Узбекистана посетила Азербайджан



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым совершила визит в Азербайджанскую Республику. Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 14 июня в Баку очередном раунде узбекско-азербайджанских политических консультаций по линии МИД на уровне заместителей глав ведомств, в ходе которого были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта, логистики, автомобилестроения, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи