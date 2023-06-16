Узбекистан и Тринидад и Тобаго начали официальное сотрудничество

Узбекистан и Тринидад и Тобаго начали официальное сотрудничество16.06.2023 12:17
НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня в Нью-Йорке была проведена церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Тринидадом и Тобаго.
От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Тринидада и Тобаго при ООН Дэннис Фрэнсис.
Таким образом, Тринидад и Тобаго стала 144-й страной, с которой у Узбекистана установлены дипломатические отношения.
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