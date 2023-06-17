В Термезе провели молодежный фестиваль

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня в Сурхандарьинской области было проведено патриотическое мероприятие под девизом «Молодежь Нового Узбекистана, объединимся!», в котором приняли участие несколько тысяч юношей и девушек.

Как сообщает ведомство обороны Узбекистана, масштабное мероприятие началось с прохождения патриотического каравана в сопровождении молодежи по центральным улицам города Термеза. Молодежный фестиваль продолжился большим гала-концертом, в котором приняли участие звезды эстрады Шохруххан, Севинч Исмаилова, Сардор Таиров, группы «Виа Мароканд», «Божалар» и «Беном», а также известные ведущие. Также в течение дня были организованы и проведены такие праздничные мероприятия как «Караван книг», «Форум интеллигенции», «Человеческое достоинство и доброта», «Мой закон – моя судьба».

Принимавшие участие в торжественном мероприятии хоким области Улугбек Касымов и руководители силовых структур Вооруженных Сил искренне поздравили молодежь с праздником и вручили денежные премии и подарки отличившимся представителям молодежи, а также образовательным учреждениям.

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