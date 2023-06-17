Делегация Узбекистана приняла участие в ПМЭФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация Узбекистана приняла участие в работе проходящего 14-17 июня в северной российской столице 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

16 июня в рамках форума были подписаны Соглашение о поставках российского газа в Узбекистан, а также «Дорожная карта» по подготовке газотранспортной системы республики и подготовке к транспортировке.

Документы подписали министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер с участием заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева.

В соответствии с соглашением, экспорт российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана начнётся в четвертом квартале текущего года.

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