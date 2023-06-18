



Глава Узбекистана отправился в Тегеран



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с официальным визитом в Исламскую Республику Иран. Целью поездки, предпринятой по приглашению главы ИРИ Ибрахима Раиси, является обсуждение на высшем уровне вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, проведение встреч и переговоров с представителями правительственных и деловых кругов Ирана, подписание пакета двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи