Погода в Узбекистане на 20 июня

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 20 июня19.06.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июня, погода по прогнозам синоптиков:
19 июня текущего года по территории Узбекистана температура воздуха повысится до 40-41 градусов, по югу до 42-45 градусов.
19 июня на северные районы, 20 июня на всю территорию республики осуществится вторжение относительно прохладной воздушной массы с Кавказа.
19-20 июня по всей территории Узбекистана местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
19-20 июня по предгорным и горным районам республики временами кратковременные дожди, грозы, местами сильный дождь, в отдельных районах возможно выпадение града.
19 июня по северным районам, 20 июня по всей территории республики температура воздуха понизится на 4-6 градусов.
19-21 июня по предгорным и горным районам республики возможны
селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 35-37°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°, по Сурхандарьинской области до 41°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами кратковременные дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.
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