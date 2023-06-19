



Погода в Узбекистане на 20 июня



ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июня, погода по прогнозам синоптиков:

19 июня текущего года по территории Узбекистана температура воздуха повысится до 40-41 градусов, по югу до 42-45 градусов. 19 июня на северные районы, 20 июня на всю территорию республики осуществится вторжение относительно прохладной воздушной массы с Кавказа. 19-20 июня по всей территории Узбекистана местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. 19-20 июня по предгорным и горным районам республики временами кратковременные дожди, грозы, местами сильный дождь, в отдельных районах возможно выпадение града. 19 июня по северным районам, 20 июня по всей территории республики температура воздуха понизится на 4-6 градусов. 19-21 июня по предгорным и горным районам республики возможны

селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 35-37°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°, по Сурхандарьинской области до 41°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами кратковременные дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах возможно выпадение града. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

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