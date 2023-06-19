Подведены итоги визита главы Узбекистана в ИРИ

Подведены итоги визита главы Узбекистана в ИРИ19.06.2023 09:40
НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы ИРИ Ибрахима Раиси совершил официальный визит в Исламскую Республику Иран.
Программа визита включала переговоры на высшем уровне в узком и расширенном формате с Президентом ИРИ Ибрахимом Раиси, встречу с Верховным духовным лидером страны аятоллой Сайидом Али Хаменеи, посещение специализированной выставки инноваций и технологийв Тегеране.
Были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и логистики, инвестиций, энергетики, химической промышленности, фармацевтики и медицинских технологий, пищевой промышленности, текстиля, промышленных стройматериалов, машиностроения, приборостроения и электротехники, сельского и водного хозяйства, цифровых технологий, туризма и других.
По итогам встречи в верхах было принято Совместное заявление глав двух государств об укреплении узбекско-иранского сотрудничества и подписано 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов, в том числе:
- Соглашение между правительствами о преференциальной торговле,
- Программа сотрудничества между Агентством технического регулирования Узбекистана и Национальной стандартной организацией Ирана,
- План действий по сотрудничеству в области технологий и инноваций,
- меморандумы о сотрудничестве в области создания совместных свободных экономических зон, фармацевтики, транспорта и транзита,
- План совместных мер в области спорта,
- Меморандум о взаимопонимании в области разрешения споров и арбитража,
- Факультативное соглашение по сотрудничеству в области перестрахования и другие документы.
УЗИНФОРМ