Подведены итоги визита главы Узбекистана в ИРИ

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы ИРИ Ибрахима Раиси совершил официальный визит в Исламскую Республику Иран.

Программа визита включала переговоры на высшем уровне в узком и расширенном формате с Президентом ИРИ Ибрахимом Раиси, встречу с Верховным духовным лидером страны аятоллой Сайидом Али Хаменеи, посещение специализированной выставки инноваций и технологийв Тегеране.

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и логистики, инвестиций, энергетики, химической промышленности, фармацевтики и медицинских технологий, пищевой промышленности, текстиля, промышленных стройматериалов, машиностроения, приборостроения и электротехники, сельского и водного хозяйства, цифровых технологий, туризма и других.

По итогам встречи в верхах было принято Совместное заявление глав двух государств об укреплении узбекско-иранского сотрудничества и подписано 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов, в том числе:

Соглашение между правительствами о преференциальной торговле,

Программа сотрудничества между Агентством технического регулирования Узбекистана и Национальной стандартной организацией Ирана,

План действий по сотрудничеству в области технологий и инноваций,

меморандумы о сотрудничестве в области создания совместных свободных экономических зон, фармацевтики, транспорта и транзита,

План совместных мер в области спорта,

Меморандум о взаимопонимании в области разрешения споров и арбитража,

Факультативное соглашение по сотрудничеству в области перестрахования и другие документы.

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