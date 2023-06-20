



На Навоийской ТЭС введен в эксплуатацию новый объект



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе на Навоийской ТЭС был введен в эксплуатацию новый объект - солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 1 МW. Использование зеленой станции даст возможность экономии электроэнергии для собственных нужд предприятия. Общая площадь фотоэлектростанции составляет 1,42 га. На станции установлено более 1500 солнечных панелей. Данные солнечные панели будут производить в среднем 1,8 млн kW⋅h электроэнергии в год. Это позволит сэкономить ежегодно 400 тыс. кубометров природного газа. Строительство фотоэлектрических станций в Узбекистане осуществляется в соответствии с распоряжением главы государства. В частности, согласно постановлениям ПП №189, ПП №190, ПП №191 от 14.06.2023 года в ближайшее время будут реализованы инвестиционные проекты по строительству солнечных фотоэлектрических станций в следующих регионах: - В Юкоричирчикском районе Ташкентской области – мощностью 400 МВт; - в Караулбазарском районе Бухарской области – мощностью 500 МВт; - в Нишанском районе Кашкадарьинской области – мощностью 500 МВт. В Юкоричирчикском районе также будет построена система накопления электрической энергии мощностью 334 МВт. В рамках реализации данных инвестиционных проектов: - утверждаются инвестиционные соглашения; - одобряются соглашения о закупке электрической энергии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи