В Ташкенте идут работы по подготовке к отопительному сезону

ТАШКЕНТ, 21 июня. /УЗИНФОРМ/. Предприятия системы теплоснабжения столицы Узбекистана проводят работу по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону.

В частности, реализуются следующие проекты касательно теплоснабжения населения и объектов социальной сферы города.

В махаллях Актепа и Богзор в Чиланзарском районе осуществляются установка 2-х газопоршневых устройств мощностью 4,6 МВт и котельной мощностью 22,4 Гкал тепловой энергии для 50 многоквартирных домов, 2 школ, 3 дошкольных образовательных и 2 медицинских учреждений района.

Сейчас выполняются работы по прокладке труб, необходимых для перевода в закрытую систему, двух газопоршневых устройств, теплораспределительных устройств по каждому зданию.

В целях реализации данного проекта между АО «Тепловые электрические станции» и «Iltekno Ileri Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş.» (Турция) и компанией «IMAGRO” s.p.a.» (Италия) заключен контракт на условиях «под ключ» на установку 11-ти когенерационных и газовых двигателей на конечных участках теплотрасс. Реализация проекта в 5-ти махаллях г.Ташкента будет осуществляться турецкой компанией, а в 6-ти махаллях итальянской компанией.

В ходе бизнес-форума, состоявшегося в рамках визита Главы нашего государства в Италию 7-9 июня с.г., между АО «Тепловые электрические станции» и итальянским кредитным агентством «SACE» были подписаны три крупных контракта и один меморандум.

Согласно им, будут реализованы 4 крупных проекта на общую сумму 2263,3 млн евро, в том числе проекты по модернизации Ташкентской ТЭС, строительству газопоршневых установок и водогрейных котлов в 6 районах столицы, строительству 24 газопоршневых установок мощностью по 4,3 МВт каждая и 4 водогрейных котлов мощностью по 130 МВт каждый на 4-й теплоцентрали в Юнусабадском районе столицы.

Согласно меморандуму будут созданы возможности обеспечения жителей столицы дополнительными теплом и электроэнергией за счет установки когенерационных устройств на 1-м, 3-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м и 10-м тепловых централях. Этот проект также основан на условиях EPC+F, т.е. на условиях финансирования строительства и полного ввода в эксплуатацию.

В рамках подготовительных работ к осенне-зимнему сезону 2023-2024 годов, ведется также ремонт котельных Шайхонтохурского и Учтепинского районов. Мероприятия по модернизации котельных, направленные на стабильное обеспечение потребителей тепловой энергией в зимний период, последовательно продолжаются.

По всем проектам разработаны технические задания, на основе которых АО «Иссикликэлектрлойиха» осуществляется разработка проектно-сметной документации.

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