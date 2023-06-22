



Делегация Узбекистана посетила Латвию



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июня. /УЗИНФОРМ/. 21 июня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Гайратом Фозиловым совершила визит в Литву. В рамках визита делегация приняла участие в церемонии открытия Торгового дома Узбекистана «UZ Euro Trade House» в Вильнюсе, который призван способствовать развитию деловых связей между двумя странами.

Также делегация провела встречи с заместителем министра экономики и инноваций Литвы Эгле Маркевичиуте и президентом Литовской конфедерации промышленников Видмантасом Янулявичюсом, в ходе которых были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, информационно-коммуникационных и зеленых технологий, промышленности, текстильной индустрии и других.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи