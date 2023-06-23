В Ташкент прибыла делегация БДИПЧ ОБСЕ

В Ташкент прибыла делегация БДИПЧ ОБСЕ23.06.2023 08:33
ТАШКЕНТ, 23 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) во главе с послом Урсулой Гачек.
22 июня делегация посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы подготовки и проведения досрочных выборов Президента Узбекистана 9 июля текущего года.
УЗИНФОРМ