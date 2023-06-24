Делегация МИД Узбекистана посетила Вильнюс

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 июня. /УЗИНФОРМ/. 23 июня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Гайратом Фозиловым посетила Литву.

В рамках визита делегация приняла участие в прошедших в Вильнюсе двусторонних межмидовских политических консультациях на уровне заместителей глав ведомств иностранных дел, в ходе которых обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии здравоохранения, парламента, транспорта и связи, энергетики.

Также делегация провела встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, а также с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Юлюсом Скачкаускасом.

По завершении визита в Литву делегация отправилась в Латвию.

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