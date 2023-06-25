Делегация МИД Узбекистана посетила Латвию

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Гайратом Фозиловым посетила Латвию.

Целью визита явилось участие в прошедших в Риге узбекско-латвийских межмидовских политконсультациях на уровне заместителей глав ведомств, в ходе которых были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса и технологий.

Также делегация провела встречи с советником премьер-министра Латвии по внешней политике Гунтой Пасторе, парламентским госсекретарем Министерства экономики Андрисом Чуда, парламентским секретарем Министерства транспорта и сопредседателем от латвийской стороны Межправительственной комиссии Каспарсом Герхардсом.

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