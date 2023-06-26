



Погода в Узбекистане на 27 июня



ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 июня, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 34-36°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

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