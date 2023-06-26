Делегация Узбекистана отправилась в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым пребывает с визитом в Соединенных Штатах Америки.

В рамках пребывания в Вашингтоне делегация провела встречи с представителями официальных и деловых кругов США по вопросам развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, энергетики, машиностроения, текстильной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и других.

В частности, были проведены встречи с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, заместителем министра торговли США Аланом Эстевесом, заместителем торгового представителя США Сарой Бьянки, председателем узбекско-американской Торговой палаты Каролин Лемм и другими официальными лицами, состоялся «круглый стол» с участием членов Американо-Узбекской торговой палаты, руководителей крупных американских компаний.

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