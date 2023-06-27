



Глава Узбекистана поздравил журналистов



ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам средств массовой информации страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня работников печати и средств массовой информации. В обращении говорится: "Дорогие друзья!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас и уважаемых ветеранов сферы с широко отмечаемым в нашей стране Днем работников печати и средств массовой информации.



Это праздник не только тех, кто посвятил свою жизнь данной профессии, но и миллионов читателей, слушателей, зрителей, всего общества, пользующегося плодами вашего нелегкого творческого труда.



И сегодня очень важное значение имеют слова джадидов-просветителей, заложивших основы нашей национальной печати, о том, что печать должна служить развитию нации и страны, быть выразителем мнений, светилом, озаряющим умы и сердца людей, зеркалом совести каждого человека.



Только благодаря обретению независимости заветные мечты и устремления наших великих предков стали реальностью.



В последние годы в результате происходящих в стране исторических преобразований созданы прочная правовая база и условия в обществе, чтобы средства массовой информации стали трибуной для свободного выражения мнений и активными защитниками интересов народа.



Мы считаем обеспечение свободы слова и печати, права на получение и распространение информации важной и неотъемлемой частью нашей стратегии развития, направленной на защиту интересов, чести и достоинства человека, построение демократического общества и государства, служащего народу. В обновленной Конституции страны соответствующие положения были еще больше усилены, что говорит о последовательности наших действий в этом направлении.



В настоящее время в Узбекистане насчитывается 2140 средств массовой информации, или на 626 больше, чем в 2016 году. Среди них 65 процентов – негосударственные СМИ, что свидетельствует о продолжающихся структурных преобразованиях в сфере. Следует отметить, что наряду с традиционными средствами массовой информации стремительно развиваются и интернет-издания, количество которых достигло 745, и их аудитория неуклонно растет.



Создание информационных служб в государственных организациях и органах власти на местах оказывает значительное влияние на укрепление диалога с населением.



Внедрена система обеспечения открытости, прозрачности деятельности и подотчетности государственных органов и организаций, налажена практика определения индикаторов открытости, ее оценки на основе передовых международных стандартов. В частности, недавно впервые был опубликован Индекс открытости по оценке работы государственных органов и организаций по итогам прошлого года, что стало важным шагом в данном направлении.



Средства массовой информации страны уверенно интегрируются в международное информационное пространство. Передачи Национальной телерадиокомпании Узбекистана и ряда частных телестудий транслируются в более чем 100 стран мира. Национальное информационное агентство Узбекистана, информационное агентство «Дунё» распространяют также свои материалы на 10 иностранных языках.



Особого внимания заслуживает достойный вклад работников издательско-полиграфической отрасли в благородное дело популяризации культуры чтения в стране. За последние годы издательства республики выпустили 132 миллиона экземпляров книг художественной и иной литературы, что, несомненно, играет важную роль в расширении мировоззрения людей, прежде всего молодежи.



В целях поддержки средств массовой информации им предоставлены льготы по налогу на прибыль сроком на три года, это стало большим подспорьем для их экономической устойчивости.



Уважаемые друзья!



Нынешнее стремительно меняющееся время ставит перед нами чрезвычайно актуальные задачи во всех сферах, в том числе и в области информации.



Сегодня в разных уголках мира происходят события, вызывающие у всех обеспокоенность, поэтому нас не может не волновать нарастание вызовов в глобальных информационных процессах. К сожалению, приходится констатировать, что в некоторых регионах мира средства массовой информации в угоду тем или иным политическим силам служат разжиганию информационных войн, вводят в заблуждение общественное мнение, искажают факты и подменяют понятия.



В нынешней сложной ситуации, когда превосходство в информационном пространстве имеет во многом решающее значение, мы видим в вас настоящих профессионалов, твердо следующих основным принципам демократической прессы – объективности, достоверности информации, преданности национальным интересам, таких людей, которые своими знаниями и потенциалом, острым пером и правдивым словом помогают общественности понимать суть происходящих социальных процессов, быть защищенными от негативного воздействия дезинформации.



В устранении недостатков и проблем в жизни общества, борьбе с такими пороками, как бюрократия и коррупция, мы опираемся прежде всего на вас, уважаемые журналисты и блогеры, и особенно на нашу талантливую молодежь, входящую в национальное медиапространство с новыми идеями и инициативами.



Именно поэтому приоритетное значение придается подготовке высококвалифицированных, преданных Родине журналистских кадров с широким кругозором, владеющих иностранными языками и информационными технологиями. Об этом свидетельствует и то, что сегодня сотни специалистов в области журналистики готовят Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Национальный университет Узбекистана, Государственный университет мировых языков Узбекистана, Ташкентский государственный университет востоковедения, Каракалпакский государственный университет и Бухарский государственный университет.



В этих высших учебных заведениях студенты перенимают у опытных профессоров и преподавателей секреты мастерства по более двадцати направлениям, таким как печатные СМИ и издательское дело, аудиовизуальная журналистика, интернет-журналистика и менеджмент, теория и практика медиа, военная и спортивная журналистика, цифровые СМИ, международные отношения.



Мы поставили перед собой задачу создать новую журналистику Нового Узбекистана, и сама жизнь требует от нас всестороннего изучения не только сложившихся в сфере национальных традиций, но и опыта развитых стран, укрепления сотрудничества с ведущими зарубежными вузами в области СМИ, авторитетными международными организациями и медиакомпаниями.



В связи с этим последовательное развитие средств массовой информации и впредь будет находиться в центре нашего внимания. Уверен, что большое практическое значение в определении и реализации стоящих перед нами задач в данной области будет иметь Национальный доклад, подготовкой которого в настоящее время занимается Союз журналистов Узбекистана.



Пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что наше государство и общество готовы оказать необходимую поддержку в улучшении условий труда и жизни работников СМИ, стимулировании их нелегкой и ответственной деятельности, укреплении материально-технического и кадрового потенциала сферы.



Поздравляя вас с большим профессиональным праздником, а также приближающимся светлым праздником Курбан хайит, желаю всем вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, счастья и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи