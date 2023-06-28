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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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Глава государства поздравил граждан
28.06.2023 09:43

ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан страны и соотечественников со священным для всех мусульман праздником Курбан хайит.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всей души поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с прекрасным праздником, воплощающим доброту, милосердие и великодушие, – Курбан хайитом, который мы с большой радостью отмечаем вместе со всей мусульманской уммой, выражаю вам глубокое уважение и наилучшие пожелания.

В эти дни, когда наши сердца озаряет свет радости и добра, мы прежде всего благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом встречаем Курбан хайит в мире и спокойствии.

Благородные идеи мира, дружбы и человеколюбия, лежащие в основе этого священного праздника, гармоничны и созвучны осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане реформам, нашим высоким целям и задачам.

Роль и значение в нашей жизни таких исконных ценностей и праздников, как Курбан хайит, растет, что способствует укреплению в каждой махалле, каждом городе и кишлаке, во всем нашем  обществе атмосферы мира и благополучия, взаимного уважения, согласия и толерантности.

Пользуясь случаем выражаю искреннюю признательность дорогим соотечественникам, которые своим самоотверженным трудом вносят достойный вклад в обеспечение свободной и благополучной жизни народа, чести и достоинства каждого человека.

Дорогие друзья!

Как известно, в последние годы в Узбекистане проводится большая работа по развитию и обогащению национальных и духовных ценностей, обеспечению свободы совести и вероисповедания.

Благодаря созданным для мусульман страны возможностям в дни Курбан хайита 15 тысяч наших соотечественников совершают священный хадж в Мекку. Поздравляем их всех с этим великим праздником и просим Всевышнего в эти благословенные дни принять их молитвы о процветании Родины, благополучии народа, счастье наших семей.

Мы, безусловно, и впредь будем уделять особое внимание воплощению в жизнь надежд и устремлений нашего многонационального и многоконфессионального народа, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей, представители которых считают эту прекрасную страну своей Родиной.

Уверен, что совместными усилиями мы превратим Новый Узбекистан в страну, где царят дружба и толерантность, где каждый гражданин, независимо от национальности, языка и религии, будет жить свободно, в мире и благополучии.

Искренне поздравляю с нынешним благословенным праздником всех мусульман дальнего и ближнего зарубежья, желаю прогресса и процветания их странам и народам.

Уважаемые соотечественники!

По доброй традиции, сложившейся в последнее время в нашей стране, и в этом году в связи с праздником Курбан хайит объявлены дополнительные выходные дни.

Уверен, что священный Ийд аль-адха принесет радость и хорошее настроение в каждый дом, каждую семью.

Для нас это еще одна возможность посетить святые места поклонения, навестить пожилых людей, наших почтенных отцов и матерей, родных и близких, оказать помощь нуждающимся, совершить путешествие по стране.

Еще раз поздравляю вас, дорогие соотечественники, весь наш народ с праздником Курбан хайит, желаю провести его содержательно, в кругу семьи, друзей и близких.

Пусть в этот светлый праздник осуществятся все наши добрые мечты и надежды!

Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие!

Пусть Всевышний поддержит нас во всех наших благих начинаниях!".

УЗИНФОРМ

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