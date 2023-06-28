



Глава государства поздравил граждан



ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан страны и соотечественников со священным для всех мусульман праздником Курбан хайит. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всей души поздравляю вас, всех мусульман страны, весь наш народ с прекрасным праздником, воплощающим доброту, милосердие и великодушие, – Курбан хайитом, который мы с большой радостью отмечаем вместе со всей мусульманской уммой, выражаю вам глубокое уважение и наилучшие пожелания.



В эти дни, когда наши сердца озаряет свет радости и добра, мы прежде всего благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом встречаем Курбан хайит в мире и спокойствии.



Благородные идеи мира, дружбы и человеколюбия, лежащие в основе этого священного праздника, гармоничны и созвучны осуществляемым сегодня в Новом Узбекистане реформам, нашим высоким целям и задачам.



Роль и значение в нашей жизни таких исконных ценностей и праздников, как Курбан хайит, растет, что способствует укреплению в каждой махалле, каждом городе и кишлаке, во всем нашем обществе атмосферы мира и благополучия, взаимного уважения, согласия и толерантности.



Пользуясь случаем выражаю искреннюю признательность дорогим соотечественникам, которые своим самоотверженным трудом вносят достойный вклад в обеспечение свободной и благополучной жизни народа, чести и достоинства каждого человека.



Дорогие друзья!



Как известно, в последние годы в Узбекистане проводится большая работа по развитию и обогащению национальных и духовных ценностей, обеспечению свободы совести и вероисповедания.



Благодаря созданным для мусульман страны возможностям в дни Курбан хайита 15 тысяч наших соотечественников совершают священный хадж в Мекку. Поздравляем их всех с этим великим праздником и просим Всевышнего в эти благословенные дни принять их молитвы о процветании Родины, благополучии народа, счастье наших семей.



Мы, безусловно, и впредь будем уделять особое внимание воплощению в жизнь надежд и устремлений нашего многонационального и многоконфессионального народа, сохранению и развитию традиций и ценностей всех наций и народностей, представители которых считают эту прекрасную страну своей Родиной.



Уверен, что совместными усилиями мы превратим Новый Узбекистан в страну, где царят дружба и толерантность, где каждый гражданин, независимо от национальности, языка и религии, будет жить свободно, в мире и благополучии.



Искренне поздравляю с нынешним благословенным праздником всех мусульман дальнего и ближнего зарубежья, желаю прогресса и процветания их странам и народам.



Уважаемые соотечественники!



По доброй традиции, сложившейся в последнее время в нашей стране, и в этом году в связи с праздником Курбан хайит объявлены дополнительные выходные дни.



Уверен, что священный Ийд аль-адха принесет радость и хорошее настроение в каждый дом, каждую семью.



Для нас это еще одна возможность посетить святые места поклонения, навестить пожилых людей, наших почтенных отцов и матерей, родных и близких, оказать помощь нуждающимся, совершить путешествие по стране.



Еще раз поздравляю вас, дорогие соотечественники, весь наш народ с праздником Курбан хайит, желаю провести его содержательно, в кругу семьи, друзей и близких.



Пусть в этот светлый праздник осуществятся все наши добрые мечты и надежды!



Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие!



Пусть Всевышний поддержит нас во всех наших благих начинаниях!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи