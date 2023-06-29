



Глава Узбекистана провел переговоры с коллегами из Турции, Египта и Катара



ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом ас-Сиси и Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе проведенных бесед главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан хайит, а также обсудили ход достигнутых ранее договоренностей и актуальные аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи