advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
30.06.2023 / 17:33 msk / 19:33 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава государства поздравил молодое поколение
30.06.2023 09:41

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к молодому поколению страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня молодежи.

В поздравлении говорится:

"Дорогие юноши и девушки!

От всего сердца поздравляю вас и в вашем лице все молодое поколение Узбекистана с широко отмечаемым в стране замечательным праздником – Днем молодежи.

Искренне поздравляю родителей, учителей и наставников, весь наш многонациональный народ, встречающий сегодня этот праздник вместе с вами, и выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В этот радостный день, глядя на активную и энергичную молодежь – олицетворение будущего страны и наших благих надежд, мы еще глубже осознаем, насколько огромен потенциал Родины.

Свыше 18 миллионов юношей и девушек, устремленных в завтрашний день, которые сегодня получают знания в школах, колледжах, техникумах и вузах, открывают собственное дело и занимаются предпринимательством, с честью выполняют сыновний долг в Вооруженных Силах, уверенно осваивают ключевые сферы – производство, строительство, науку, образование, медицину, культуру, литературу, искусство, спорт, а также современные информационные технологии, несомненно, являются нашим бесценным богатством, золотым фондом страны.

Мы вправе гордиться нашими детьми, в чьих сердцах глубоко утвердились высокие цели, ставшие смыслом жизни и деятельности, – «Я буду созидателем Нового Узбекистана!», «Я внесу достойный вклад в построение фундамента Третьего Ренессанса!».

Уважаемые друзья!

Как вы знаете, в последние годы в Узбекистане создание необходимых условий для обеспечения прав и интересов молодого поколения, получения им достойного образования и рабочих мест, реализации талантов и способностей определено приоритетом государственной политики, и в этом направлении осуществляется большая работа.

Ярким подтверждением является то, что за прошедший короткий период было принято и последовательно реализуется свыше 100 актов законодательства, касающихся данной сферы. Включение в нашу обновленную Конституцию конкретных статей о правах и интересах молодого поколения, несомненно, создает новые возможности для дальнейшего укрепления правовой базы и выведения практической работы в сфере на новый уровень.

С благодарностью хочу отметить высокую активность молодежи в ходе широкого обсуждения и принятия на всенародном референдуме Основного закона страны в новой редакции.

Это свидетельствует о том, что нашим юношам и девушкам присуще чувство сопричастности к судьбе и будущему Родины, и наполняет общественно-политические процессы новым духом и содержанием.

Будет правильным сказать, что столь активная позиция молодого поколения – непосредственный результат доверия к молодежи, постоянного диалога с ней, учета мнений и пожеланий, широкого вовлечения в реализацию всех программ и планов.

За прошедший период создана совершенно новая – вертикальная система управления в работе с молодежью.

Во всех махаллях страны действуют молодежные лидеры, на эту должность отбираются инициативные, обладающие организаторскими способностями юноши и девушки. Благодаря этой системе в махаллях для молодежи создано более ста возможностей.

Налажена система «Молодежной тетради», в рамках которой за последние два года около 798 тысячам молодых людей оказана помощь в размере почти 1 триллиона сумов. В частности, 53 тысячам студентов из нуждающихся семей оплачено обучение на платно-контрактной основе.

Количество высших учебных заведений в стране увеличилось почти в три раза и достигло 210, расширился охват – с 9 до 38 процентов, что открывает перед молодежью широкие возможности для овладения современными знаниями и профессиями.

Только за последние три года 250 тысячам молодых людей было выделено более 6 триллионов сумов льготных кредитов. В стране создано 210 молодежных промышленных и предпринимательских зон, реализовано 2,5 тысячи проектов на 4 триллиона сумов. В результате число молодых предпринимателей увеличилось в 2 раза и превысило 200 тысяч.

Мы последовательно продолжим такие благородные дела, кардинально меняющие жизнь не только молодежи, но и всего общества. Еще более расширим возможности и условия для всесторонней поддержки молодежи, развития и реализации вашего, мои дорогие дети, потенциала.

Дорогие юноши и девушки!

Всех нас, безусловно, радует, что молодежь страны эффективно использует созданные возможности и вдохновляет своими достижениями в разных сферах.

На международных предметных олимпиадах в прошлом году учащиеся из Узбекистана получили 7 золотых, 36 серебряных и 38 бронзовых медалей.

В этом году наши молодые спортсмены завоевали на международных соревнованиях 247 золотых, 119 серебряных, 110 бронзовых медалей.

Государственных наград в последние годы были удостоены 758 молодых людей, вносящих достойный вклад в процветание Родины.

Конечно, мы поднимем на новый, еще более высокий уровень начатую нами работу, направленную на воплощение в жизнь надежд и устремлений, перспективных идей и инициатив юношей и девушек.

Убежден, что наша патриотичная молодежь, глубоко овладевающая знаниями и профессиями, готова к жесткой конкуренции нынешнего сложного времени и способна достичь самых высоких рубежей.

Еще раз от всей души поздравляю вас, мои дорогие, с сегодняшним праздником молодости, счастья и красоты, желаю всем вам здоровья и больших успехов.

Никогда не забывайте: победа и счастье – за целеустремленными!

Ваши успехи – это достижения всего народа.

Вы – наша надежда и опора, сила и вдохновение.

Всегда ставьте перед собой великие цели!

Новый Узбекистан мы построим вместе с вами, со всей нашей молодежью.

С праздником вас, дорогие мои!".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
СНГ в контексте гипотетических перспектив развития
Современный мир характеризуется тем, что человечество переживает эпоху революционных перемен.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Государства-члены и партнеры НАТО обсуждают вопросы энергетической безопасности
Обзор прессы с 5 по 11 июня
14.06.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с членами палат Олий Мажлиса, представителями политических партий и общественности
Обзор прессы с 8 по 14 мая
09.05.2023
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с проведением конституционного референдума в Узбекистане
Обзор прессы с 1 по 7 мая
03.05.2023
Самаркандская Декларация четвертой встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств
Обзор прессы с 10 по 16 апреля
17.04.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ