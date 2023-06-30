



Глава государства поздравил молодое поколение



ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к молодому поколению страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня молодежи. В поздравлении говорится: "Дорогие юноши и девушки!



От всего сердца поздравляю вас и в вашем лице все молодое поколение Узбекистана с широко отмечаемым в стране замечательным праздником – Днем молодежи.



Искренне поздравляю родителей, учителей и наставников, весь наш многонациональный народ, встречающий сегодня этот праздник вместе с вами, и выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.



В этот радостный день, глядя на активную и энергичную молодежь – олицетворение будущего страны и наших благих надежд, мы еще глубже осознаем, насколько огромен потенциал Родины.



Свыше 18 миллионов юношей и девушек, устремленных в завтрашний день, которые сегодня получают знания в школах, колледжах, техникумах и вузах, открывают собственное дело и занимаются предпринимательством, с честью выполняют сыновний долг в Вооруженных Силах, уверенно осваивают ключевые сферы – производство, строительство, науку, образование, медицину, культуру, литературу, искусство, спорт, а также современные информационные технологии, несомненно, являются нашим бесценным богатством, золотым фондом страны.



Мы вправе гордиться нашими детьми, в чьих сердцах глубоко утвердились высокие цели, ставшие смыслом жизни и деятельности, – «Я буду созидателем Нового Узбекистана!», «Я внесу достойный вклад в построение фундамента Третьего Ренессанса!».



Уважаемые друзья!



Как вы знаете, в последние годы в Узбекистане создание необходимых условий для обеспечения прав и интересов молодого поколения, получения им достойного образования и рабочих мест, реализации талантов и способностей определено приоритетом государственной политики, и в этом направлении осуществляется большая работа.



Ярким подтверждением является то, что за прошедший короткий период было принято и последовательно реализуется свыше 100 актов законодательства, касающихся данной сферы. Включение в нашу обновленную Конституцию конкретных статей о правах и интересах молодого поколения, несомненно, создает новые возможности для дальнейшего укрепления правовой базы и выведения практической работы в сфере на новый уровень.



С благодарностью хочу отметить высокую активность молодежи в ходе широкого обсуждения и принятия на всенародном референдуме Основного закона страны в новой редакции.



Это свидетельствует о том, что нашим юношам и девушкам присуще чувство сопричастности к судьбе и будущему Родины, и наполняет общественно-политические процессы новым духом и содержанием.



Будет правильным сказать, что столь активная позиция молодого поколения – непосредственный результат доверия к молодежи, постоянного диалога с ней, учета мнений и пожеланий, широкого вовлечения в реализацию всех программ и планов.



За прошедший период создана совершенно новая – вертикальная система управления в работе с молодежью.



Во всех махаллях страны действуют молодежные лидеры, на эту должность отбираются инициативные, обладающие организаторскими способностями юноши и девушки. Благодаря этой системе в махаллях для молодежи создано более ста возможностей.



Налажена система «Молодежной тетради», в рамках которой за последние два года около 798 тысячам молодых людей оказана помощь в размере почти 1 триллиона сумов. В частности, 53 тысячам студентов из нуждающихся семей оплачено обучение на платно-контрактной основе.



Количество высших учебных заведений в стране увеличилось почти в три раза и достигло 210, расширился охват – с 9 до 38 процентов, что открывает перед молодежью широкие возможности для овладения современными знаниями и профессиями.



Только за последние три года 250 тысячам молодых людей было выделено более 6 триллионов сумов льготных кредитов. В стране создано 210 молодежных промышленных и предпринимательских зон, реализовано 2,5 тысячи проектов на 4 триллиона сумов. В результате число молодых предпринимателей увеличилось в 2 раза и превысило 200 тысяч.



Мы последовательно продолжим такие благородные дела, кардинально меняющие жизнь не только молодежи, но и всего общества. Еще более расширим возможности и условия для всесторонней поддержки молодежи, развития и реализации вашего, мои дорогие дети, потенциала.



Дорогие юноши и девушки!



Всех нас, безусловно, радует, что молодежь страны эффективно использует созданные возможности и вдохновляет своими достижениями в разных сферах.



На международных предметных олимпиадах в прошлом году учащиеся из Узбекистана получили 7 золотых, 36 серебряных и 38 бронзовых медалей.



В этом году наши молодые спортсмены завоевали на международных соревнованиях 247 золотых, 119 серебряных, 110 бронзовых медалей.



Государственных наград в последние годы были удостоены 758 молодых людей, вносящих достойный вклад в процветание Родины.



Конечно, мы поднимем на новый, еще более высокий уровень начатую нами работу, направленную на воплощение в жизнь надежд и устремлений, перспективных идей и инициатив юношей и девушек.



Убежден, что наша патриотичная молодежь, глубоко овладевающая знаниями и профессиями, готова к жесткой конкуренции нынешнего сложного времени и способна достичь самых высоких рубежей.



Еще раз от всей души поздравляю вас, мои дорогие, с сегодняшним праздником молодости, счастья и красоты, желаю всем вам здоровья и больших успехов.



Никогда не забывайте: победа и счастье – за целеустремленными!



Ваши успехи – это достижения всего народа.



Вы – наша надежда и опора, сила и вдохновение.



Всегда ставьте перед собой великие цели!



Новый Узбекистан мы построим вместе с вами, со всей нашей молодежью.



С праздником вас, дорогие мои!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи