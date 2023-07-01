



Погода в Узбекистане на 2 июля



ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 июля, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 38-40°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, возможны порывы до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по пустынной зоне Навоийской области возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, возможны порывы до 20-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 35-40°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°, по Сурхандарьинской области до 42-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.

в горных районах Республики:

Небольшая, временами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

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