В Самарканде построят завод по производству препаратов крови

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. На днях в Министерстве здравоохранения Узбекистана были проведены переговоры с компанией Xindeyuan Bioengineering (Китайская Народная Республика).

В ходе встречи было достигнуто соглашение о реализации на территории свободной экономической зоны «Ургут» в Самаркандской области инвестиционного проекта стоимостью 250 миллионов долларов по строительству фармацевтического завода по производству препаратов крови.

Завод будет располагаться на территории площадью 15 га и станет единственным такого рода заводом в Центральной Азии, будет способствовать удовлетворению потребностей населения в препаратах для оказания медицинской помощи больным, страдающим гематологическими, онкогематологическими и другими трудноизлечимыми заболеваниями, а также сокращению объемов импорта за счет запуска отечественного производства.

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