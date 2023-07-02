



Погода в Узбекистане на 3 июля



ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 июля, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Днём без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, по пустынной зоне до 26-28°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 33-38°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, , возможны порывы до 20-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°, по Сурхандарьинской области до 42-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Небольшая, временами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

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