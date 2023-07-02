Узбекистан посетила делегация компании Samsung

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 27 июня Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация во главе с президентом и главным исполнительным директором южнокорейской строительной и проектной компании Samsung C&T О Сэ Чоль.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние реализации совместных проектов и перспективные направления налаживания сотрудничества в сфере развития энергетической и промышленной инфраструктуры, а также разработки новых проектов на принципах государственно-частного партнерства.

В рамках переговоров сообщалось, что в настоящее время компания приступает к изучению возможности участия в реализации ряда инфраструктурных проектов в сферах градостроительства и зеленой энергетики.

По итогам встречи стороны обсудили практические аспекты дальнейшей реализации совместных проектов.

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