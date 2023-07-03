Президент Узбекистана провел встречу с делегацией БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Урсулой Гачек.

Делегация БДИПЧ ОБСЕ пребывает в Узбекистане в рамках подготовки к предстоящим 9 июля в стране выборам главы государства.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья обсудили вопросы проведения всенародного голосования в соответствии с международными стандартами.

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