



Узбекистан посетила делегация АБИИ



ТАШКЕНТ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Людгером Шукнехтом. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и АБИИ, реализации совместных проектов в сферах экономики и торговли, банков и финансов, инвестиций, энергетики, инфраструктурного развития, транспорта и медицины. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи