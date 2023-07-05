Ташкент посетил глава ведомства внешней политики Малайзии

ТАШКЕНТ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля Узбекистан после завершения визита в Кыргызстан посетил с официальным визитом министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир.

В рамках пребывания в Ташкенте Замбри Абдул Кадир посетил МИД Узбекистана, где провел встречу со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым. В ходе переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере туризма.

По завершении встречи была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Малайзии на 2023-2026 годы.

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