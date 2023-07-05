Глава Узбекистана принял участие в 23-м саммите ШОС

ТАШКЕНТ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие в 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проводилось под председательством Индии в формате видеоконференции.

В рамках встречи были обсуждены основные итоги работы ШОС за истекший год, определены задачи по дальнейшей работе организации в области экономического взаимодействия, цифровой трансформации, обеспечения региональной безопасности, развитию культурно-гуманитарного взаимодействия.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось о происходящих кардинальных изменениях в системе международных отношений – усилении геополитической напряженности и эскалации конфликтов, возникновении новых рисков и угроз глобальной стабильности и устойчивого развития, нарастании вызовов в области экологии, продовольственной и энергетической безопасности.

Глава Узбекистана подчеркнул, что Узбекистан занимает принципиальную позицию относительно центральной роли Организации Объединенных Наций в урегулировании споров и конфликтов, в поиске и принятии компромиссных решений в целях обеспечения мира и стабильности.

Касаясь деятельности ШОС, Президент Узбекистана обратил внимание на то, что успех этой организации обеспечивается неукоснительным соблюдением ее базовых принципов. Это внеблоковый статус, твердая приверженность открытости, равноправие и принятие решений на основе консенсуса.

В целях дальнейшего сохранения и усиления ведущей роли ШОС как эффективной международной структуры в решении наиболее актуальных вопросов региональной повестки предложено провести инвентаризацию принятых соглашений и решений, аудит деятельности институтов и механизмов сотрудничества, а также ускорить выполнение договоренностей по модернизации ШОС. Указано на необходимость реализации совместного исследовательского проекта по перспективам развития организации в рамках экспертного форума ШОС.

В данной связи глава Узбекистана выдвинул инициативу о разработке многостороннего политического документа – Кодекса добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС, а также предложил принять Программу нового экономического диалога ШОС с охватом таких направлений, как инновационное развитие, цифровизация и роботизация, искусственный интеллект, биотехнологии, фармацевтика и другие отрасли индустрии будущего, инициировал разработку Единой карты транспортной взаимосвязанности государств ШОС, а также поддержал объявление следующего года Годом экологии на пространстве ШОС.

В целях полноценного раскрытия богатейшего культурно-гуманитарного потенциала ШОС главой Узбекистана было предложено внедрить практику формирования ежегодного Календаря интенсивного культурного обмена

и подготовить Программу мероприятий по расширению молодежного обмена – «ШОС – пространство креативных идей и инициатив будущего».

В рамках активизации деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС глава Узбекистана выступил за продолжение практики выездных заседаний Совета РАТС и предложил возобновить совместную работу и консультации в формате Контактной группы «ШОС – Афганистан».

По итогам мероприятия главы государств-членов ШОС подписали следующие документы:

- Нью-Делийская декларация Совета глав государств-членов ШОС;

- Решение об утверждении Стратегии экономического развития в регионе ШОС до 2030 года;

- Решение о завершении процедуры приема Ислам­ской Республики Иран в члены ШОС и предостав­лении ей статуса государства-члена ШОС;

- Решение о подписании Меморандума об обяза­тельствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС.

Кроме того, приняты 10 документов, направленных на дальнейшее наращивание экономического взаимодействия и цифровой трансформации, обеспечение региональной безопасности и расширение культурно-гуманитарных связей.

Председательство в ШОС было передано Республике Казахстан.

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