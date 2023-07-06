Делегация МИД Узбекистана посетила Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым совершила визит в Азербайджан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Баку Министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения, которое было посвящено вопросам дальнейшей работы организации и развития сотрудничества стран-участниц Движения, обмена мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной политики.

Также в рамках встречи участники поддержали кандидатуру Узбекистана на председательство в Движении неприсоединения на 2027-2029 годы.

В рамках пребывания в Баку глава МИД Узбекистана был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел встречи с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

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