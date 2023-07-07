



Лебедев встретился с Председателем ЦИК РУз



ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля в Ташкенте в Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан прошла встреча Главы Миссии наблюдателей от СНГ, Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддином Низамходжаевым, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.



Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению досрочных выборов Президента Республики Узбекистан, которые состоятся 9 июля 2023 года.



Сергей Лебедев проинформировал Зайниддина Низамходжаева о работе Миссии: «Принимая во внимание отзывы долгосрочных наблюдателей, основываясь на личных впечатлениях, могу с уверенностью сказать, что подготовка к выборам проходит в рамках Избирательного кодекса Республики Узбекистан, на достойном уровне и в спокойной атмосфере.



Что касается наблюдения в день голосования, то основная группа краткосрочных наблюдателей прибывает в Ташкент сегодня, и после получения всех необходимых материалов и инструктажа в Штабе Миссии наши наблюдатели приступят к осуществлению своих функций.



Мы планируем, что наблюдатели от Содружества будут работать практически во всех регионах республики и ее столице. Я сам в день голосования буду знакомиться с работой участковых комиссий в Ташкенте».



«Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан в очередной раз демонстрирует высокий профессионализм в ходе подготовки и проведения досрочных выборов Президента.



Президентские выборы – чрезвычайно важное политическое событие в жизни Вашего государства, и я абсолютно уверен, что они пройдут в соответствии с действующим законодательством, на высоком организационном уровне и будут иметь существенное значение в демократическом обновлении Узбекистана, его последовательном продвижении к построению сильного гражданского общества. В этом мы искренне желаем Вам успехов», - отметил Глава Миссии наблюдателей от СНГ.



Сергей Лебедев особо подчеркнул, что Миссия осуществляет свою деятельность свободно и независимо, руководствуясь законодательством Республики Узбекистан, документами, принятыми в рамках Содружества, не вмешиваясь в ход подготовки и проведения выборов и уважая суверенитет государства.



Зайниддин Низамходжаев рассказал о ходе подготовки к внеочередным выборам Президента Республики Узбекистан и ответил на вопросы членов Миссии наблюдателей от СНГ.



В заключение Сергей Лебедев высказал Председателю Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддину Низамходжаеву признательность за инициативу проведения первого заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников Содружества здесь, в Ташкенте, в рамках проходящей кампании по досрочным выборам Президента Республики Узбекистан.



Напомним, Миссия и ее Штаб приступили к мониторингу избирательной кампании 16 июня 2023 года. В составе Миссии аккредитованы 160 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ и Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.



Выводы Миссии наблюдателей от СНГ будут обнародованы на пресс-конференции на следующий день после выборов, 10 июля, в Международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи