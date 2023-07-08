



МИД Узбекистана посетил посол Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия Юсуф аль-Утайби. Его принял заместитель министра Бахромжон Аълоев. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, бизнеса и инвестиций, туризма, образования, а также обсудили график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи