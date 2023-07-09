В Узбекистане проходят досрочные выборы главы государства

ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане проходят выборы Президента страны. Досрочное проведение голосования было обусловлено недавним обновлением Основного закона страны, в котором по результатам референдума был закреплен статус страны как правового, светского и социального государства, а также увеличены обязательства государственных органов.

Решение о досрочном проведении выборов главы государства было поддержано палатами Олий Мажлиса, политическими партиями и представителями общественности.

На пост президента было выдвинуто 4 кандидатуры: от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Абдушукур Хамзаев от Экологической партии, Улугбек Иноятов от Народно-демократической (НДПУ) и Робахон Махмудова от Социал-демократической партии «Адолат».

Было образовано 14 избирательных округов и 19 тысяч избирательных участков. Еще 56 участков было создано при 39 посольствах и генеральных консульствах Узбекистана в зарубежных странах. В 45 зарубежных странах с высокой плотностью граждан Узбекистана, в городах, где нет дипломатических представительств, было дополнительно создано 906 передвижных пунктов голосования.

За выборами наблюдают 749 наблюдателей из 47 государств и 15 авторитетных международных организаций.

Действующий глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев также принял участие в выборах, проголосовав на избирательном участке №59 в городе Ташкенте.

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