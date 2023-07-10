



Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Национальным лидером, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Исламской Республикой Иран Ибрахимом Раиси и вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром Аль-Нахаяном. Коллеги поздравили Шавката Мирзиёева с победой на прошедших вчера в стране выборах на пост главы государства, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи