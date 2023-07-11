МИД Узбекистана посетила парламентская делегация Эстонии и Латвии

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля МИД Узбекистана посетила делегация парламентов Латвии и Эстонии в составе глав комитетов по иностранным делам Рихардса Колса и Марко Михкельсона, пребывающих в стране в качестве наблюдателей за ходом завершившихся 9 июля в стране выборов на пост главы государства.

В ходе встречи с заместителем главы ведомства Гайратом Фозиловым были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана, Латвии и Эстонии по приоритетным направлениям, углубления взаимодействия в рамках международных структур.

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