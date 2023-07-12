В Ташкент прибыл новый посол КНР

В Ташкент прибыл новый посол КНР12.07.2023 16:18
ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Юй Цзюнем, прибывшим в страну для вступления в должность.
В ходе переговоров новый глава дипмиссии КНР вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.
Юй Цзюнь сменил в должности Цзян Янь, которая работала в Ташкенте с марта 2018 по февраль текущего года.
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