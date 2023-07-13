



Погода в Узбекистане на 14 июля



ТАШКЕНТ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 июля, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-24°, днем 37-39°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 39-44°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

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